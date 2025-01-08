Сьогоднішня ціна Falcon Project (FNT)

Поточна ціна Falcon Project (FNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.73K USD. Ціна FNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Falcon Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.07 USD

- зміна ціни Falcon Project протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 13.92B USD

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