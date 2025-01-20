Сьогоднішня ціна Falcon Nine (F9)

Поточна ціна Falcon Nine (F9) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна F9 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Falcon Nine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.34 USD

- зміна ціни Falcon Nine протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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