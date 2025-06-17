Сьогоднішня ціна FakeNews (SN66)

Поточна ціна FakeNews (SN66) сьогодні становить 0,589843 USD з ринковою капіталізацією $ 688,81K USD. Ціна SN66 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FakeNews:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FakeNews протягом дня — +3,67%

- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD

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