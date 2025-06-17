Ціна FakeNews (SN66)
Поточна ціна FakeNews (SN66) сьогодні становить 0,589843 USD з ринковою капіталізацією $ 688,81K USD. Ціна SN66 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FakeNews:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FakeNews протягом дня — +3,67%
- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FakeNews до USD становила $ +0,02087352.
За останні 30 днів зміна ціни FakeNews до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FakeNews до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FakeNews до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,02087352
|+3,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FakeNews: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,91%
+3,67%
-12,61%
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