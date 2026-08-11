Сьогоднішня ціна Fake World Assets

Поточна ціна Fake World Assets (FWA) сьогодні становить $ 0,03126759, зі зміною 12,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FWA до USD становить $ 0,03126759 за FWA.

Fake World Assets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 793 463, з циркуляційною пропозицією у 960,68M FWA. Протягом останніх 24 годин FWA торгувався між $ 0,01883207 (мінімум) та $ 0,03646647 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03855559, тоді як історичний мінімум — $ 0,00397871.

У короткостроковій динаміці FWA змінився на -4,05% за останню годину та на +236,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,49M.

Ринкова інформація щодо Fake World Assets (FWA)

Ринкова капіталізація $ 30,79M$ 30,79M $ 30,79M Обсяг (за 24 год) $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,27M$ 31,27M $ 31,27M Циркуляційне постачання 960,68M 960,68M 960,68M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fake World Assets — $ 30,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,49M. Циркуляційна пропозиція FWA — 960,68M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,27M.