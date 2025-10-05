Інформація щодо ціни faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,61%

Актуальна ціна faithcoin (FAITHCOIN) становить --. За останні 24 години FAITHCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAITHCOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAITHCOIN змінився на -- за останню годину, -1,68% за 24 години та на +12,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо faithcoin (FAITHCOIN)

Ринкова капіталізація $ 7,14K$ 7,14K $ 7,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,14K$ 7,14K $ 7,14K Циркуляційне постачання 945,89M 945,89M 945,89M Загальна пропозиція 945 894 582,298095 945 894 582,298095 945 894 582,298095

Поточна ринкова капіталізація faithcoin — $ 7,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAITHCOIN — 945,89M, зі загальною пропозицією 945894582.298095. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,14K.