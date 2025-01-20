Ціна Faith Tribe (FTRB)
Поточна ціна Faith Tribe (FTRB) сьогодні становить 0.00464487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Faith Tribe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.96K USD
- зміна ціни Faith Tribe протягом дня — +7.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Faith Tribe до USD становила $ +0.00032444.
За останні 30 днів зміна ціни Faith Tribe до USD становила $ +0.0014408684.
За останні 60 днів зміна ціни Faith Tribe до USD становила $ -0.0001082068.
За останні 90 днів зміна ціни Faith Tribe до USD становила $ +0.0016383223368559555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032444
|+7.51%
|30 днів
|$ +0.0014408684
|+31.02%
|60 днів
|$ -0.0001082068
|-2.32%
|90 днів
|$ +0.0016383223368559555
|+54.49%
Останній аналіз цін Faith Tribe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+7.51%
+21.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Faith Tribe is a collaborative open-source fashion design platform that empowers and rewards independent creators in the web3 economy. It is owned by Faith Connexion, a 21-year old globally-recognized luxury streetwear brand that pioneered the concept of collaborative fashion and has been worn by some of the world’s most influential fashion leaders, and is heavily private-equity backed. $FTRB gives access to an end-to-end experience, a digital business-in-a-box for designers to collaborate, create, mint, fund, manufacture, distribute and track design assets in the digital and physical realms, as well as for the purchase of clothing and staking. Faith Tribe brings together the decentralized community of designers, artists, influencers, brands, developers, and buyers under an inclusive and incentive-aligned structure that enables experimentation, remixing and discovery in fashion, where participants are rewarded for their contributions.
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