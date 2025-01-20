Сьогоднішня ціна Faith Tribe (FTRB)

Поточна ціна Faith Tribe (FTRB) сьогодні становить 0.00464487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Faith Tribe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.96K USD

- зміна ціни Faith Tribe протягом дня — +7.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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