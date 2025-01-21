Ціна FairSpin (TFS)
Поточна ціна FairSpin (TFS) сьогодні становить 0.00511786 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FairSpin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80 USD
- зміна ціни FairSpin протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FairSpin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FairSpin до USD становила $ +0.0000861115.
За останні 60 днів зміна ціни FairSpin до USD становила $ +0.0002665258.
За останні 90 днів зміна ціни FairSpin до USD становила $ +0.000297667930595581.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ +0.0000861115
|+1.68%
|60 днів
|$ +0.0002665258
|+5.21%
|90 днів
|$ +0.000297667930595581
|+6.18%
Останній аналіз цін FairSpin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+0.00%
+0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TFS is the play-to-earn token used in the blockchain iGaming platform fairspin.io. TFS token offers one of the highest Staking APR on the cryptocurrency market. Platform shared 3.5% of his Revenue for stakers.
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