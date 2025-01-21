Сьогоднішня ціна FairSpin (TFS)

Поточна ціна FairSpin (TFS) сьогодні становить 0.00511786 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TFS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FairSpin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80 USD

- зміна ціни FairSpin протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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