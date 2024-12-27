Ціна Fairfun (FAIR)
Поточна ціна Fairfun (FAIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614.34K USD. Ціна FAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fairfun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.83 USD
- зміна ціни Fairfun протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fairfun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fairfun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fairfun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fairfun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-90.62%
|60 днів
|$ 0
|-90.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fairfun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-88.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fairfun is a PVE-focused meme launchpad inspired by Murad's vision of cult memes. It aims to support the current Memecoin Supercycle by fostering the creation of Cult memes and leading the evolution from cults to meme movements. The token auction mechanism is fairer, ensuring an equitable project launch. Successful launches have LP stored in Raydium and burned, while failed launches refund users.
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