Сьогоднішня ціна Fairfun (FAIR)

Поточна ціна Fairfun (FAIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 614.34K USD. Ціна FAIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fairfun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.83 USD

- зміна ціни Fairfun протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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