Ціна FairERC20 (FERC)
Поточна ціна FairERC20 (FERC) сьогодні становить 0.00474176 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FERC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FairERC20:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.41 USD
- зміна ціни FairERC20 протягом дня — -8.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FERC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FERC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FairERC20 до USD становила $ -0.000457849051411469.
За останні 30 днів зміна ціни FairERC20 до USD становила $ -0.0002968142.
За останні 60 днів зміна ціни FairERC20 до USD становила $ -0.0019732748.
За останні 90 днів зміна ціни FairERC20 до USD становила $ -0.013031823062013463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000457849051411469
|-8.80%
|30 днів
|$ -0.0002968142
|-6.25%
|60 днів
|$ -0.0019732748
|-41.61%
|90 днів
|$ -0.013031823062013463
|-73.32%
Останній аналіз цін FairERC20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-8.80%
-9.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? FERC20 is essentially based on the ERC20 standard. It combines the decentralized issuance method of BRC20 and the programmability of ERC20 smart contracts to create a new set of token protocol standards to make token issuance on Ethereum more fair. What makes your project unique? It combines the decentralized issuance method of BRC20 and the programmability of ERC20 smart contracts to create a new set of token protocol standards to make token issuance on Ethereum more fair. History of your project. FERC20 is based on the ERC20 standard protocol, so it has features that BRC20 does not have, including but not limited to: It is convenient to transfer money in wallets familiar to the public, without downloading new wallet software; It can be used in Ethereum's powerful DEFI ecosystem, including DEX, lending, multi-signature, etc.; FERC20 tokens have no owner authority, that is, no owner tokens; Tick characters can be upgraded; There is no pre-mining, the total amount of tokens is mined from zero until the hardcap is reached; Highly decentralized, the system architecture is serverless, including search, search and other functions, all carried out in smart contracts; Users interact directly with the contract. What’s next for your project? However, FERC20 is implemented on Ethereum after all, and it still needs to prevent Sybil attacks and smart contract robots. Therefore, the protocol adds three sets of attributes based on the ERC20 standard contract: Freeze period: When the user mints coins for the first time, he will enter the freezing period. If he wants to continue minting coins during the freezing period, he needs to pay a tip to the platform. For every additional coin, the tip is doubled. For example: 0.00025 ETH will be paid for the first coin minting during the freezing period, 0.0005 ETH will be paid for the second time, and 0.001 ETH will be paid for the third time... It should be noted What can your token be used for?
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FERC до AUD
A$0.0076342336
|1 FERC до GBP
￡0.0038882432
|1 FERC до EUR
€0.0045995072
|1 FERC до USD
$0.00474176
|1 FERC до MYR
RM0.02133792
|1 FERC до TRY
₺0.1680005568
|1 FERC до JPY
¥0.7409948352
|1 FERC до RUB
₽0.4858407296
|1 FERC до INR
₹0.4105415808
|1 FERC до IDR
Rp77.7337580544
|1 FERC до PHP
₱0.277630048
|1 FERC до EGP
￡E.0.2381311872
|1 FERC до BRL
R$0.028924736
|1 FERC до CAD
C$0.0068281344
|1 FERC до BDT
৳0.57612384
|1 FERC до NGN
₦7.3859076288
|1 FERC до UAH
₴0.1996755136
|1 FERC до VES
Bs0.25605504
|1 FERC до PKR
Rs1.3219078528
|1 FERC до KZT
₸2.5168313728
|1 FERC до THB
฿0.1630691264
|1 FERC до TWD
NT$0.1559564864
|1 FERC до CHF
Fr0.0043150016
|1 FERC до HKD
HK$0.0368908928
|1 FERC до MAD
.د.م0.0476072704