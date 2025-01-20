Сьогоднішня ціна FairERC20 (FERC)

Поточна ціна FairERC20 (FERC) сьогодні становить 0.00474176 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FERC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FairERC20:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.41 USD

- зміна ціни FairERC20 протягом дня — -8.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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