Сьогоднішня ціна Fair and Free (FAIR3)

Поточна ціна Fair and Free (FAIR3) сьогодні становить 0,01768023 USD з ринковою капіталізацією $ 16,51M USD. Ціна FAIR3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fair and Free:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fair and Free протягом дня — -5,87%

- циркуляційна пропозиція – 935,81M USD

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