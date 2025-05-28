Ціна Fair and Free (FAIR3)
Поточна ціна Fair and Free (FAIR3) сьогодні становить 0,01768023 USD з ринковою капіталізацією $ 16,51M USD. Ціна FAIR3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fair and Free:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Fair and Free протягом дня — -5,87%
- циркуляційна пропозиція – 935,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fair and Free до USD становила $ -0,00110449287242131.
За останні 30 днів зміна ціни Fair and Free до USD становила $ -0,0065187485.
За останні 60 днів зміна ціни Fair and Free до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fair and Free до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00110449287242131
|-5,87%
|30 днів
|$ -0,0065187485
|-36,87%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fair and Free: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,08%
-5,87%
-8,96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fair³ The fairest community on the blockchain. The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value. We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools. The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work. We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey
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