Сьогоднішня ціна FAFO (FAFO)

Поточна ціна FAFO (FAFO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 573,96K USD. Ціна FAFO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FAFO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FAFO протягом дня — +0,16%

- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD

Отримуйте оновлення цін FAFO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FAFO.