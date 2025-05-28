Ціна FAFO (FAFO)
Поточна ціна FAFO (FAFO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 573,96K USD. Ціна FAFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAFO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FAFO протягом дня — +0,16%
- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAFO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FAFO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FAFO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAFO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,16%
|30 днів
|$ 0
|-33,50%
|60 днів
|$ 0
|-26,63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAFO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,79%
+0,16%
-5,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history.
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