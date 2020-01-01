Токеноміка Fade Wallet Token (FWT) Дізнайтеся ключову інформацію про Fade Wallet Token (FWT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fade Wallet Token (FWT) FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Офіційний вебсайт: https://fadewallet.io/ Купити FWT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fade Wallet Token (FWT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fade Wallet Token (FWT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 87,51K $ 87,51K $ 87,51K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 428,88M $ 428,88M $ 428,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 204,04K $ 204,04K $ 204,04K Історичний максимум: $ 0,02836263 $ 0,02836263 $ 0,02836263 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020404 $ 0,00020404 $ 0,00020404 Дізнайтеся більше про ціну Fade Wallet Token (FWT)

Токеноміка Fade Wallet Token (FWT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fade Wallet Token (FWT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FWT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FWT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FWT, досліджуйте ціну токена FWT в реальному часі!

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