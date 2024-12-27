Ціна Fade Wallet Token (FWT)
Поточна ціна Fade Wallet Token (FWT) сьогодні становить 0.01691249 USD з ринковою капіталізацією $ 7.23M USD. Ціна FWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fade Wallet Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.87K USD
- зміна ціни Fade Wallet Token протягом дня — -28.36%
- циркуляційна пропозиція – 428.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fade Wallet Token до USD становила $ -0.00669525745364928.
За останні 30 днів зміна ціни Fade Wallet Token до USD становила $ +0.0566607753.
За останні 60 днів зміна ціни Fade Wallet Token до USD становила $ +0.0053919825.
За останні 90 днів зміна ціни Fade Wallet Token до USD становила $ +0.012553960927858047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00669525745364928
|-28.36%
|30 днів
|$ +0.0566607753
|+335.02%
|60 днів
|$ +0.0053919825
|+31.88%
|90 днів
|$ +0.012553960927858047
|+288.03%
Останній аналіз цін Fade Wallet Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.49%
-28.36%
+39.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
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