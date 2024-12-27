Сьогоднішня ціна Fade Wallet Token (FWT)

Поточна ціна Fade Wallet Token (FWT) сьогодні становить 0.01691249 USD з ринковою капіталізацією $ 7.23M USD. Ціна FWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fade Wallet Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.87K USD

- зміна ціни Fade Wallet Token протягом дня — -28.36%

- циркуляційна пропозиція – 428.88M USD

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