Ціна FACTS (BKC)
Поточна ціна FACTS (BKC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.18K USD. Ціна BKC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FACTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.31 USD
- зміна ціни FACTS протягом дня — +6.21%
- циркуляційна пропозиція – 5.79B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FACTS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FACTS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FACTS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FACTS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.21%
|30 днів
|$ 0
|-9.13%
|60 днів
|$ 0
|-23.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FACTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+6.21%
+3.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The core idea of FACTS is to construct a set of “Factual Content Incentive Mechanism “that is based on blockchain technology, namely Proof of Facts (PoF). Users can obtain the right of reward allocation through any operational behavior on the factual content. By doing so, they help to solve current problems on the Internet such as massive false content, underpowered creation, low propagation efficiency and so on.FACTS uates content through the “FACTS Index” assessment model which provides a strong credibility reference for content review panel and users. After the assessment, the trusted content is stored in the Facts Pool and then is automatically used to build Facts Graph through the NLP engine.
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