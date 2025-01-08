Сьогоднішня ціна FACTS (BKC)

Поточна ціна FACTS (BKC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.18K USD. Ціна BKC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FACTS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.31 USD

- зміна ціни FACTS протягом дня — +6.21%

- циркуляційна пропозиція – 5.79B USD

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