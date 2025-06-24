Сьогоднішня ціна FACELESS (FACELESS)

Поточна ціна FACELESS (FACELESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132,86K USD. Ціна FACELESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FACELESS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FACELESS протягом дня — +33,87%

- циркуляційна пропозиція – 935,97M USD

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