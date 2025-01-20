Сьогоднішня ціна Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

Поточна ціна Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) сьогодні становить 24.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Facebook Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.88 USD

- зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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