Ціна Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)
Поточна ціна Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) сьогодні становить 24.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Facebook Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.88 USD
- зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.0076939804427.
За останні 30 днів зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -5.0549020060.
За останні 60 днів зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -20.4307401870.
За останні 90 днів зміна ціни Facebook Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -20.1477252767273.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0076939804427
|-0.03%
|30 днів
|$ -5.0549020060
|-20.60%
|60 днів
|$ -20.4307401870
|-83.28%
|90 днів
|$ -20.1477252767273
|-45.09%
Останній аналіз цін Facebook Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.03%
+30.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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