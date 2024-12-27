Сьогоднішня ціна Fabwelt (WELT)

Поточна ціна Fabwelt (WELT) сьогодні становить 0.00257326 USD з ринковою капіталізацією $ 553.93K USD. Ціна WELT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fabwelt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.00K USD

- зміна ціни Fabwelt протягом дня — -14.50%

- циркуляційна пропозиція – 215.07M USD

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