Ціна Fabwelt (WELT)
Поточна ціна Fabwelt (WELT) сьогодні становить 0.00257326 USD з ринковою капіталізацією $ 553.93K USD. Ціна WELT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fabwelt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.00K USD
- зміна ціни Fabwelt протягом дня — -14.50%
- циркуляційна пропозиція – 215.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fabwelt до USD становила $ -0.000436457064598518.
За останні 30 днів зміна ціни Fabwelt до USD становила $ -0.0006903220.
За останні 60 днів зміна ціни Fabwelt до USD становила $ -0.0007782009.
За останні 90 днів зміна ціни Fabwelt до USD становила $ -0.000866910497205626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000436457064598518
|-14.50%
|30 днів
|$ -0.0006903220
|-26.82%
|60 днів
|$ -0.0007782009
|-30.24%
|90 днів
|$ -0.000866910497205626
|-25.19%
Останній аналіз цін Fabwelt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.53%
-14.50%
-18.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres.
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