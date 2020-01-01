Токеноміка Fabs (FABS) Дізнайтеся ключову інформацію про Fabs (FABS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fabs (FABS) FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Офіційний вебсайт: https://www.fabsmeme.vip/ Купити FABS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fabs (FABS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fabs (FABS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 71,14K $ 71,14K $ 71,14K Загальна пропозиція: $ 52,90M $ 52,90M $ 52,90M Циркуляційна пропозиція: $ 52,90M $ 52,90M $ 52,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 71,14K $ 71,14K $ 71,14K Історичний максимум: $ 0,01194263 $ 0,01194263 $ 0,01194263 Історичний мінімум: $ 0,00126617 $ 0,00126617 $ 0,00126617 Поточна ціна: $ 0,00134464 $ 0,00134464 $ 0,00134464 Дізнайтеся більше про ціну Fabs (FABS)

Токеноміка Fabs (FABS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fabs (FABS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FABS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FABS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FABS, досліджуйте ціну токена FABS в реальному часі!

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