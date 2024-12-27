Сьогоднішня ціна Fabs (FABS)

Поточна ціна Fabs (FABS) сьогодні становить 0.00353925 USD з ринковою капіталізацією $ 187.24K USD. Ціна FABS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fabs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 301.20 USD

- зміна ціни Fabs протягом дня — -0.40%

- циркуляційна пропозиція – 52.90M USD

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