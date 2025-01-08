Ціна Fabric (FAB)
Поточна ціна Fabric (FAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.44 USD. Ціна FAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fabric:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.58 USD
- зміна ціни Fabric протягом дня — -0.67%
- циркуляційна пропозиція – 134.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fabric до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fabric до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fabric до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fabric до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.67%
|30 днів
|$ 0
|+12.70%
|60 днів
|$ 0
|+56.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fabric: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-0.67%
-1.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX.
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