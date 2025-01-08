Сьогоднішня ціна Fabric (FAB)

Поточна ціна Fabric (FAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.44 USD. Ціна FAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fabric:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.58 USD

- зміна ціни Fabric протягом дня — -0.67%

- циркуляційна пропозиція – 134.86M USD

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