Токеноміка Fabled Adventure FAP (FAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Fabled Adventure FAP (FAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fabled Adventure FAP (FAP) Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Офіційний вебсайт: https://fabled-adventure.xyz/ Whitepaper: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Купити FAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fabled Adventure FAP (FAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fabled Adventure FAP (FAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 188,47K $ 188,47K $ 188,47K Загальна пропозиція: $ 9,24B $ 9,24B $ 9,24B Циркуляційна пропозиція: $ 8,91B $ 8,91B $ 8,91B FDV (повністю розведена вартість): $ 195,40K $ 195,40K $ 195,40K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Fabled Adventure FAP (FAP)

Токеноміка Fabled Adventure FAP (FAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fabled Adventure FAP (FAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FAP, досліджуйте ціну токена FAP в реальному часі!

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