Сьогоднішня ціна Fabled Adventure FAP (FAP)

Поточна ціна Fabled Adventure FAP (FAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 426.05K USD. Ціна FAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fabled Adventure FAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.23 USD

- зміна ціни Fabled Adventure FAP протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 9.01B USD

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