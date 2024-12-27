Ціна Fabled Adventure FAP (FAP)
Поточна ціна Fabled Adventure FAP (FAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 426.05K USD. Ціна FAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fabled Adventure FAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.23 USD
- зміна ціни Fabled Adventure FAP протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 9.01B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fabled Adventure FAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fabled Adventure FAP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fabled Adventure FAP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fabled Adventure FAP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|-47.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fabled Adventure FAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.02%
-0.04%
-21.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.
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