Сьогоднішня ціна EZswap Protocol (EZSWAP)

Поточна ціна EZswap Protocol (EZSWAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EZSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EZswap Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39K USD

- зміна ціни EZswap Protocol протягом дня — -16.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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