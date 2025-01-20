Ціна Ezillion (EZI)
Поточна ціна Ezillion (EZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ezillion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.06 USD
- зміна ціни Ezillion протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ezillion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ezillion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ezillion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ezillion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-58.47%
|60 днів
|$ 0
|-69.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ezillion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ezillion is a Decentralized Finance (Defi) launchpad for people. With the help of Ezillion’s solution, entrepreneurs can launch their crypto projects without a hassle. It allows them to create coins on Binance Smart Chain and Ethereum blockchain and fundraise. Simultaneously, the team checks every project before IDO. It includes KYC verification and audit.
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