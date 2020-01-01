Токеноміка EZ1 TOKEN (EZ) Дізнайтеся ключову інформацію про EZ1 TOKEN (EZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни EZ1 TOKEN (EZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EZ1 TOKEN (EZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Загальна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Циркуляційна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Історичний максимум: $ 0,00531486 $ 0,00531486 $ 0,00531486 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00113363 $ 0,00113363 $ 0,00113363 Дізнайтеся більше про ціну EZ1 TOKEN (EZ)

Токеноміка EZ1 TOKEN (EZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EZ1 TOKEN (EZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EZ, досліджуйте ціну токена EZ в реальному часі!

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