Сьогоднішня ціна EZ1 TOKEN (EZ)

Поточна ціна EZ1 TOKEN (EZ) сьогодні становить 0.00091114 USD з ринковою капіталізацією $ 908.76K USD. Ціна EZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EZ1 TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 556.82K USD

- зміна ціни EZ1 TOKEN протягом дня — +6.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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