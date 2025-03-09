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Ціна EZ1 TOKEN (EZ)

USD

Графік ціни EZ1 TOKEN (EZ) в реальному часі

$0.0009102
$0.0009102$0.0009102
+6.10%(1D)

Сьогоднішня ціна EZ1 TOKEN (EZ)

Поточна ціна EZ1 TOKEN (EZ) сьогодні становить 0.00091114 USD з ринковою капіталізацією $ 908.76K USD. Ціна EZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EZ1 TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 556.82K USD
- зміна ціни EZ1 TOKEN протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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Цінові показники EZ1 TOKEN (EZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6.23%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін EZ1 TOKEN (EZ)

Останній аналіз цін EZ1 TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0007356
$ 0.0007356$ 0.0007356

$ 0.00125115
$ 0.00125115$ 0.00125115

$ 0.0033989
$ 0.0033989$ 0.0033989

-2.11%

+6.23%

--

Ринкова інформація EZ1 TOKEN (EZ)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 908.76K
$ 908.76K$ 908.76K

$ 556.82K
$ 556.82K$ 556.82K

999.85M
999.85M 999.85M

Що таке EZ1 TOKEN ( EZ)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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