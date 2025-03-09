Ціна EZ1 TOKEN (EZ)
Поточна ціна EZ1 TOKEN (EZ) сьогодні становить 0.00091114 USD з ринковою капіталізацією $ 908.76K USD. Ціна EZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EZ1 TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 556.82K USD
- зміна ціни EZ1 TOKEN протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EZ1 TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EZ1 TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
+6.23%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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