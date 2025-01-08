Ціна EyzoAI (EYZ)
Поточна ціна EyzoAI (EYZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.63K USD. Ціна EYZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EyzoAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.10 USD
- зміна ціни EyzoAI протягом дня — -8.86%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін EYZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EYZ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EyzoAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EyzoAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EyzoAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EyzoAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EyzoAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-8.86%
+2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EyzoAI is an advanced blockchain intelligence platform that aims to fundamentally change how investors obtain and utilize crucial, condensed information earlier for trading in the crypto market. Powered by Artificial General Intelligence (AGI), we transform information into deeper knowledge, enhancing your connections and insights to turn complex data into well-informed decisions. As the first platform of its kind, EyzoAI sets itself apart from other platforms by providing a complete view of the market, absorbing massive amounts of data, and using AGI to filter it for our users.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EYZ до AUD
A$--
|1 EYZ до GBP
￡--
|1 EYZ до EUR
€--
|1 EYZ до USD
$--
|1 EYZ до MYR
RM--
|1 EYZ до TRY
₺--
|1 EYZ до JPY
¥--
|1 EYZ до RUB
₽--
|1 EYZ до INR
₹--
|1 EYZ до IDR
Rp--
|1 EYZ до PHP
₱--
|1 EYZ до EGP
￡E.--
|1 EYZ до BRL
R$--
|1 EYZ до CAD
C$--
|1 EYZ до BDT
৳--
|1 EYZ до NGN
₦--
|1 EYZ до UAH
₴--
|1 EYZ до VES
Bs--
|1 EYZ до PKR
Rs--
|1 EYZ до KZT
₸--
|1 EYZ до THB
฿--
|1 EYZ до TWD
NT$--
|1 EYZ до CHF
Fr--
|1 EYZ до HKD
HK$--
|1 EYZ до MAD
.د.م--