Сьогоднішня ціна EyzoAI (EYZ)

Поточна ціна EyzoAI (EYZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.63K USD. Ціна EYZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EyzoAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.10 USD

- зміна ціни EyzoAI протягом дня — -8.86%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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