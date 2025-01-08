Ціна EyeTech (EYE)
Поточна ціна EyeTech (EYE) сьогодні становить 0.00199487 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EyeTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD
- зміна ціни EyeTech протягом дня — -16.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EyeTech до USD становила $ -0.000403971969032804.
За останні 30 днів зміна ціни EyeTech до USD становила $ -0.0008604219.
За останні 60 днів зміна ціни EyeTech до USD становила $ -0.0002832613.
За останні 90 днів зміна ціни EyeTech до USD становила $ +0.0002833522669019353.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000403971969032804
|-16.84%
|30 днів
|$ -0.0008604219
|-43.13%
|60 днів
|$ -0.0002832613
|-14.19%
|90 днів
|$ +0.0002833522669019353
|+16.56%
Останній аналіз цін EyeTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-16.84%
-12.83%
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