Сьогоднішня ціна EyeTech (EYE)

Поточна ціна EyeTech (EYE) сьогодні становить 0.00199487 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EyeTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD

- зміна ціни EyeTech протягом дня — -16.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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