Актуальна ціна EYED сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EYED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EYED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна EYED сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EYED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EYED на MEXC вже зараз.

Докладніше про EYED

Інформація про ціну EYED

Whitepaper EYED

Офіційний вебсайт EYED

Токеноміка EYED

Прогноз ціни EYED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип EYED

Ціна EYED (EYED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EYED до USD:

--
----
+9,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни EYED (EYED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни EYED (EYED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,35%

+8,73%

+22,11%

+22,11%

Актуальна ціна EYED (EYED) становить --. За останні 24 години EYED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EYED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EYED змінився на -0,35% за останню годину, +8,73% за 24 години та на +22,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EYED (EYED)

$ 81,07K
$ 81,07K$ 81,07K

--
----

$ 95,38K
$ 95,38K$ 95,38K

58,65B
58,65B 58,65B

69 000 000 000,0
69 000 000 000,0 69 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EYED — $ 81,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EYED — 58,65B, зі загальною пропозицією 69000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,38K.

Історія ціни EYED (EYED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EYED до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EYED до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EYED до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EYED до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,73%
30 днів$ 0-11,39%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни EYED (USD)

Скільки коштуватиме EYED (EYED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EYED (EYED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EYED.

Перегляньте прогноз ціни EYED вже зараз!

EYED до місцевих валют

Токеноміка EYED (EYED)

Розуміння токеноміки EYED (EYED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EYED зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про EYED (EYED)

Скільки сьогодні коштує EYED (EYED)?
Актуальна ціна EYED у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EYED до USD?
Поточна ціна EYED до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EYED?
Ринкова капіталізація EYED — $ 81,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EYED?
Циркуляційна пропозиція EYED — 58,65B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EYED?
EYED досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EYED?
Історична мінімальна ціна EYED становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EYED?
Актуальний обсяг торгівлі EYED за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EYED цього року?
EYED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EYED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для EYED (EYED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.