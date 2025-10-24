Інформація щодо ціни EYED (EYED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,35% Зміна ціни (1 дн.) +8,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,11%

Актуальна ціна EYED (EYED) становить --. За останні 24 години EYED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EYED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EYED змінився на -0,35% за останню годину, +8,73% за 24 години та на +22,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EYED (EYED)

Ринкова капіталізація $ 81,07K$ 81,07K $ 81,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,38K$ 95,38K $ 95,38K Циркуляційне постачання 58,65B 58,65B 58,65B Загальна пропозиція 69 000 000 000,0 69 000 000 000,0 69 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EYED — $ 81,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EYED — 58,65B, зі загальною пропозицією 69000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,38K.