Ціна Eye Future by Virtuals (EYE)
Поточна ціна Eye Future by Virtuals (EYE) сьогодні становить 0.00351789 USD з ринковою капіталізацією $ 3.52M USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eye Future by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.28K USD
- зміна ціни Eye Future by Virtuals протягом дня — -30.87%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eye Future by Virtuals до USD становила $ -0.001571015969214336.
За останні 30 днів зміна ціни Eye Future by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eye Future by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eye Future by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001571015969214336
|-30.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eye Future by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+24.29%
-30.87%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.
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