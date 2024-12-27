Сьогоднішня ціна EYE Am Watching You (EYE)

Поточна ціна EYE Am Watching You (EYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 393.12K USD. Ціна EYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EYE Am Watching You:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.91K USD

- зміна ціни EYE Am Watching You протягом дня — +5.37%

- циркуляційна пропозиція – 955.42M USD

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