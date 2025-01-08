Ціна Eyare (EYARE)
Поточна ціна Eyare (EYARE) сьогодні становить 0.00003414 USD з ринковою капіталізацією $ 34.13K USD. Ціна EYARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eyare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.24 USD
- зміна ціни Eyare протягом дня — -6.99%
- циркуляційна пропозиція – 999.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eyare до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eyare до USD становила $ -0.0000222249.
За останні 60 днів зміна ціни Eyare до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eyare до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.99%
|30 днів
|$ -0.0000222249
|-65.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eyare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-6.99%
-5.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.
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