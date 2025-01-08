Сьогоднішня ціна Eyare (EYARE)

Поточна ціна Eyare (EYARE) сьогодні становить 0.00003414 USD з ринковою капіталізацією $ 34.13K USD. Ціна EYARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eyare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.24 USD

- зміна ціни Eyare протягом дня — -6.99%

- циркуляційна пропозиція – 999.53M USD

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