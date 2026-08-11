Сьогоднішня ціна Exxon Mobil xStock

Поточна ціна Exxon Mobil xStock (XOMX) сьогодні становить $ 159,83, зі зміною 4,70% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XOMX до USD становить $ 159,83 за XOMX.

Exxon Mobil xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 804 832, з циркуляційною пропозицією у 5,04K XOMX. Протягом останніх 24 годин XOMX торгувався між $ 152,66 (мінімум) та $ 160,39 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 306,42, тоді як історичний мінімум — $ 111,1.

У короткостроковій динаміці XOMX змінився на -0,00% за останню годину та на +3,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,11K.

Ринкова інформація щодо Exxon Mobil xStock (XOMX)

Ринкова капіталізація $ 804,83K$ 804,83K $ 804,83K Обсяг (за 24 год) $ 8,11K$ 8,11K $ 8,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,78M$ 110,78M $ 110,78M Циркуляційне постачання 5,04K 5,04K 5,04K Загальна пропозиція 693 106,3926864077 693 106,3926864077 693 106,3926864077

Поточна ринкова капіталізація Exxon Mobil xStock — $ 804,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,11K. Циркуляційна пропозиція XOMX — 5,04K, зі загальною пропозицією 693106.3926864077. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,78M.