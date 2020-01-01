Токеноміка Extreme Accelerationism (X/ACC) Дізнайтеся ключову інформацію про Extreme Accelerationism (X/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Extreme Accelerationism (X/ACC) Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Офіційний вебсайт: https://xacc.us/ Купити X/ACC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Extreme Accelerationism (X/ACC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Extreme Accelerationism (X/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,04K $ 14,04K $ 14,04K Загальна пропозиція: $ 999,25M $ 999,25M $ 999,25M Циркуляційна пропозиція: $ 999,25M $ 999,25M $ 999,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,04K $ 14,04K $ 14,04K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Extreme Accelerationism (X/ACC)

Токеноміка Extreme Accelerationism (X/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Extreme Accelerationism (X/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів X/ACC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів X/ACC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку X/ACC, досліджуйте ціну токена X/ACC в реальному часі!

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