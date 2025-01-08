Сьогоднішня ціна Extreme Accelerationism (X/ACC)

Поточна ціна Extreme Accelerationism (X/ACC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.04K USD. Ціна X/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Extreme Accelerationism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.22K USD

- зміна ціни Extreme Accelerationism протягом дня — -12.94%

- циркуляційна пропозиція – 999.55M USD

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