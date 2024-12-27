Сьогоднішня ціна Extra Finance (EXTRA)

Поточна ціна Extra Finance (EXTRA) сьогодні становить 0.073839 USD з ринковою капіталізацією $ 22.14M USD. Ціна EXTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Extra Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.09K USD

- зміна ціни Extra Finance протягом дня — +2.11%

- циркуляційна пропозиція – 297.98M USD

Отримуйте оновлення цін EXTRA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EXTRA.