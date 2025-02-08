Сьогоднішня ціна Export Motors Platform (EMP)

Поточна ціна Export Motors Platform (EMP) сьогодні становить 0.00004836 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Export Motors Platform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD

- зміна ціни Export Motors Platform протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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