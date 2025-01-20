Ціна eXPerience Chain (XPC)
Поточна ціна eXPerience Chain (XPC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності eXPerience Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.64K USD
- зміна ціни eXPerience Chain протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни eXPerience Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни eXPerience Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни eXPerience Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни eXPerience Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|-10.29%
|60 днів
|$ 0
|-6.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін eXPerience Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.12%
-0.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The eXPerience Chain Project is an open source project aiming at a society that enables people to gain new experiences by connecting people in the real world using cryptocurrency. The cryptocurrency “eXPerience Chain (XPC)” will be the currency to create the foundation for it. In order for cryptocurrencies to be accepted by society in the future, it will be necessary to create a special user experience and some added value that can only be provided from cryptocurrencies. XPC-Project thinks that it should be fun to use cryptocurrency, and it aims the experience gained by using cryptocurrency to lead people's life long asset.
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