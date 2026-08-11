Сьогоднішня ціна Exotic Markets

Поточна ціна Exotic Markets (EXO) сьогодні становить $ 0,086829, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EXO до USD становить $ 0,086829 за EXO.

Exotic Markets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 868 264, з циркуляційною пропозицією у 709,98K EXO. Протягом останніх 24 годин EXO торгувався між $ 0,08637 (мінімум) та $ 0,087723 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 10,78, тоді як історичний мінімум — $ 0,077024.

У короткостроковій динаміці EXO змінився на +0,19% за останню годину та на +2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,18.

Ринкова інформація щодо Exotic Markets (EXO)

Ринкова капіталізація $ 868,26K$ 868,26K $ 868,26K Обсяг (за 24 год) $ 28,18$ 28,18 $ 28,18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 868,26K$ 868,26K $ 868,26K Циркуляційне постачання 709,98K 709,98K 709,98K Загальна пропозиція 9 999 977,064091 9 999 977,064091 9 999 977,064091

Поточна ринкова капіталізація Exotic Markets — $ 868,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,18. Циркуляційна пропозиція EXO — 709,98K, зі загальною пропозицією 9999977.064091. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 868,26K.