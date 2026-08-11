Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Exotic Markets сьогодні становить 0,086829 USD. Ринкова капіталізація EXO становить 868 264 USD. Відстежуйте оновлення цін EXO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Exotic Markets сьогодні становить 0,086829 USD. Ринкова капіталізація EXO становить 868 264 USD. Відстежуйте оновлення цін EXO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EXO

Інформація про ціну EXO

Що таке EXO

Офіційний вебсайт EXO

Токеноміка EXO

Прогноз ціни EXO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Exotic Markets

Ціна Exotic Markets (EXO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EXO до USD:

$0,086706
$0,086706$0,086706
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Exotic Markets (EXO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:24:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Exotic Markets

Поточна ціна Exotic Markets (EXO) сьогодні становить $ 0,086829, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EXO до USD становить $ 0,086829 за EXO.

Exotic Markets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 868 264, з циркуляційною пропозицією у 709,98K EXO. Протягом останніх 24 годин EXO торгувався між $ 0,08637 (мінімум) та $ 0,087723 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 10,78, тоді як історичний мінімум — $ 0,077024.

У короткостроковій динаміці EXO змінився на +0,19% за останню годину та на +2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,18.

Ринкова інформація щодо Exotic Markets (EXO)

$ 868,26K
$ 868,26K$ 868,26K

$ 28,18
$ 28,18$ 28,18

$ 868,26K
$ 868,26K$ 868,26K

709,98K
709,98K 709,98K

9 999 977,064091
9 999 977,064091 9 999 977,064091

Поточна ринкова капіталізація Exotic Markets — $ 868,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,18. Циркуляційна пропозиція EXO — 709,98K, зі загальною пропозицією 9999977.064091. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 868,26K.

Історія ціни Exotic Markets у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,08637
$ 0,08637$ 0,08637
Мін. за 24 год
$ 0,087723
$ 0,087723$ 0,087723
Макс. за 24 год

$ 0,08637
$ 0,08637$ 0,08637

$ 0,087723
$ 0,087723$ 0,087723

$ 10,78
$ 10,78$ 10,78

$ 0,077024
$ 0,077024$ 0,077024

+0,19%

-0,99%

+2,45%

+2,45%

Історія ціни Exotic Markets (EXO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exotic Markets до USD становила $ -0,000873110518728779.
За останні 30 днів зміна ціни Exotic Markets до USD становила $ -0,0023122910.
За останні 60 днів зміна ціни Exotic Markets до USD становила $ -0,0004599158.
За останні 90 днів зміна ціни Exotic Markets до USD становила $ -0,00000034915314061.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000873110518728779-0,99%
30 днів$ -0,0023122910-2,66%
60 днів$ -0,0004599158-0,52%
90 днів$ -0,00000034915314061-0,00%

Прогноз ціни Exotic Markets

Прогноз ціни Exotic Markets (EXO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EXO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Exotic Markets (EXO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Exotic Markets потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Exotic Markets у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EXO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Exotic Markets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Exotic Markets (EXO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Options

Про Exotic Markets

Яка зараз ціна Exotic Markets?

Торгуючи за ₴3.82782937546341120000, Exotic Markets продемонстрував зміну ціни на рівні -0.99% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку EXO?

Поставки грають важливу роль: з обігу 709983.730884 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Exotic Markets?

Його ринкова капіталізація становить ₴38277147.55274577920000, що займає #6652 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

EXO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴3.8075945036655360000 і ₴3.86724108654685440000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Exotic Markets вписується у категорію Decentralized Finance (DeFi),Options?

Як токен Decentralized Finance (DeFi),Options, EXO конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Exotic Markets

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:24:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Exotic Markets (EXO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Exotic Markets

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3721
$0,3721$0,3721

+272,10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47656
$0,47656$0,47656

+24,79%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01700
$0,01700$0,01700

+35,67%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16890
$0,16890$0,16890

-16,34%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028309
$0,028309$0,028309

+90,03%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,69388
$0,69388$0,69388

+57,24%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4423
$1,4423$1,4423

+25,36%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47656
$0,47656$0,47656

+24,79%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,3984
$2,3984$2,3984

+33,16%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?