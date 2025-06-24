Ціна Exorde (EXD)
Поточна ціна Exorde (EXD) сьогодні становить 0,00442051 USD з ринковою капіталізацією $ 210,32K USD. Ціна EXD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exorde:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Exorde протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 47,58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exorde до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Exorde до USD становила $ -0,0008705920.
За останні 60 днів зміна ціни Exorde до USD становила $ -0,0008557886.
За останні 90 днів зміна ціни Exorde до USD становила $ -0,010902235069426312.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0008705920
|-19,69%
|60 днів
|$ -0,0008557886
|-19,35%
|90 днів
|$ -0,010902235069426312
|-71,15%
Останній аналіз цін Exorde: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
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