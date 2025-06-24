Сьогоднішня ціна Exorde (EXD)

Поточна ціна Exorde (EXD) сьогодні становить 0,00442051 USD з ринковою капіталізацією $ 210,32K USD. Ціна EXD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exorde:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Exorde протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 47,58M USD

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