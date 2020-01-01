Токеноміка Exodus AI (EXO) Дізнайтеся ключову інформацію про Exodus AI (EXO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Exodus AI (EXO) AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods. Офіційний вебсайт: https://exodusprotocol.ai/ Купити EXO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Exodus AI (EXO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Exodus AI (EXO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,17K $ 24,17K $ 24,17K Загальна пропозиція: $ 989,27M $ 989,27M $ 989,27M Циркуляційна пропозиція: $ 989,27M $ 989,27M $ 989,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,17K $ 24,17K $ 24,17K Історичний максимум: $ 0,00724976 $ 0,00724976 $ 0,00724976 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Exodus AI (EXO)

Токеноміка Exodus AI (EXO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Exodus AI (EXO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EXO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EXO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EXO, досліджуйте ціну токена EXO в реальному часі!

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