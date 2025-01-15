Сьогоднішня ціна Exodus AI (EXO)

Поточна ціна Exodus AI (EXO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 239.75K USD. Ціна EXO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Exodus AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.07K USD

- зміна ціни Exodus AI протягом дня — +8.25%

- циркуляційна пропозиція – 990.43M USD

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