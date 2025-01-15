Ціна Exodus AI (EXO)
Поточна ціна Exodus AI (EXO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 239.75K USD. Ціна EXO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Exodus AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.07K USD
- зміна ціни Exodus AI протягом дня — +8.25%
- циркуляційна пропозиція – 990.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exodus AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Exodus AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Exodus AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Exodus AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Exodus AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+8.25%
-31.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.
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