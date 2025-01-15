Ціна EXODAS (EXO)
Поточна ціна EXODAS (EXO) сьогодні становить 0.00781751 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90M USD. Ціна EXO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EXODAS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.25K USD
- зміна ціни EXODAS протягом дня — +24.41%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EXODAS до USD становила $ +0.00153367.
За останні 30 днів зміна ціни EXODAS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EXODAS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EXODAS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00153367
|+24.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EXODAS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+24.41%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.
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