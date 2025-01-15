Сьогоднішня ціна EXODAS (EXO)

Поточна ціна EXODAS (EXO) сьогодні становить 0.00781751 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90M USD. Ціна EXO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EXODAS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.25K USD

- зміна ціни EXODAS протягом дня — +24.41%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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