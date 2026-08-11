Сьогоднішня ціна EXOD

Поточна ціна EXOD (EXOD) сьогодні становить $ 5,14, зі зміною 2,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EXOD до USD становить $ 5,14 за EXOD.

EXOD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53 653 922, з циркуляційною пропозицією у 10,45M EXOD. Протягом останніх 24 годин EXOD торгувався між $ 5,03 (мінімум) та $ 5,14 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13,09, тоді як історичний мінімум — $ 4,95.

У короткостроковій динаміці EXOD змінився на 0,00% за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо EXOD (EXOD)

Ринкова капіталізація $ 53,65M$ 53,65M $ 53,65M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,65M$ 53,65M $ 53,65M Циркуляційне постачання 10,45M 10,45M 10,45M Загальна пропозиція 10 446 000,0 10 446 000,0 10 446 000,0

Поточна ринкова капіталізація EXOD — $ 53,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція EXOD — 10,45M, зі загальною пропозицією 10446000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,65M.