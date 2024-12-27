Ціна ExNetwork (EXNT)
Поточна ціна ExNetwork (EXNT) сьогодні становить 0.00484294 USD з ринковою капіталізацією $ 333.34K USD. Ціна EXNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ExNetwork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.86 USD
- зміна ціни ExNetwork протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 68.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ExNetwork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ExNetwork до USD становила $ -0.0006903732.
За останні 60 днів зміна ціни ExNetwork до USD становила $ +0.0007679900.
За останні 90 днів зміна ціни ExNetwork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0006903732
|-14.25%
|60 днів
|$ +0.0007679900
|+15.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ExNetwork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Exnetwork Token is the Social Finance token of the Exnetwork Community. It grants access to tier of investment groups and also mines EXNG - the governance token of the community. Other utilities includes being a security bond and tipping.
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