Сьогоднішня ціна ExNetwork (EXNT)

Поточна ціна ExNetwork (EXNT) сьогодні становить 0.00484294 USD з ринковою капіталізацією $ 333.34K USD. Ціна EXNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ExNetwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.86 USD

- зміна ціни ExNetwork протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 68.83M USD

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