Ціна EXMO Coin (EXM)
Поточна ціна EXMO Coin (EXM) сьогодні становить 0.00820126 USD з ринковою капіталізацією $ 554.15K USD. Ціна EXM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EXMO Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD
- зміна ціни EXMO Coin протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 68.00M USD
Отримуйте оновлення цін EXM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EXM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EXMO Coin до USD становила $ +0.0001257.
За останні 30 днів зміна ціни EXMO Coin до USD становила $ +0.0002981067.
За останні 60 днів зміна ціни EXMO Coin до USD становила $ +0.0003597392.
За останні 90 днів зміна ціни EXMO Coin до USD становила $ -0.00023715897035251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001257
|+1.56%
|30 днів
|$ +0.0002981067
|+3.63%
|60 днів
|$ +0.0003597392
|+4.39%
|90 днів
|$ -0.00023715897035251
|-2.81%
Останній аналіз цін EXMO Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+1.56%
+0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EXM до AUD
A$0.0132040286
|1 EXM до GBP
￡0.0064789954
|1 EXM до EUR
€0.0078732096
|1 EXM до USD
$0.00820126
|1 EXM до MYR
RM0.0366596322
|1 EXM до TRY
₺0.2888483772
|1 EXM до JPY
¥1.293748765
|1 EXM до RUB
₽0.8610502874
|1 EXM до INR
₹0.7017818182
|1 EXM до IDR
Rp132.2783685778
|1 EXM до PHP
₱0.4772313194
|1 EXM до EGP
￡E.0.4171980962
|1 EXM до BRL
R$0.0506837868
|1 EXM до CAD
C$0.0118098144
|1 EXM до BDT
৳0.978410318
|1 EXM до NGN
₦12.6953864548
|1 EXM до UAH
₴0.3433047436
|1 EXM до VES
Bs0.41826426
|1 EXM до PKR
Rs2.2793761918
|1 EXM до KZT
₸4.2427578358
|1 EXM до THB
฿0.2787608274
|1 EXM до TWD
NT$0.269411391
|1 EXM до CHF
Fr0.007381134
|1 EXM до HKD
HK$0.0636417776
|1 EXM до MAD
.د.م0.0825046756