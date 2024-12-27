Сьогоднішня ціна EXMO Coin (EXM)

Поточна ціна EXMO Coin (EXM) сьогодні становить 0.00820126 USD з ринковою капіталізацією $ 554.15K USD. Ціна EXM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EXMO Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD

- зміна ціни EXMO Coin протягом дня — +1.56%

- циркуляційна пропозиція – 68.00M USD

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