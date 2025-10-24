Актуальна ціна Exit Liquidity сьогодні становить 0,00081711 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETAIL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Exit Liquidity сьогодні становить 0,00081711 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RETAIL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RETAIL на MEXC вже зараз.

Ціна Exit Liquidity (RETAIL)

Актуальна ціна 1 RETAIL до USD:

$0,0008277
$0,0008277
-12,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Exit Liquidity (RETAIL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00077467
Мін. за 24 год
$ 0,00096086
Макс. за 24 год

$ 0,00077467
$ 0,00096086
$ 0,00168409
$ 0,0004403
-1,28%

-12,50%

-26,67%

-26,67%

Актуальна ціна Exit Liquidity (RETAIL) становить $0,00081711. За останні 24 години RETAIL торгувався між мінімумом у $ 0,00077467 і максимумом у $ 0,00096086, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETAIL становить $ 0,00168409, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0004403.

Що стосується короткострокових результатів, то RETAIL змінився на -1,28% за останню годину, -12,50% за 24 години та на -26,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Exit Liquidity (RETAIL)

$ 817,11K
--
$ 817,11K
999,99M
999 992 863,526202
Поточна ринкова капіталізація Exit Liquidity — $ 817,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETAIL — 999,99M, зі загальною пропозицією 999992863.526202. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 817,11K.

Історія ціни Exit Liquidity (RETAIL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exit Liquidity до USD становила $ -0,000116805603410914.
За останні 30 днів зміна ціни Exit Liquidity до USD становила $ -0,0001747298.
За останні 60 днів зміна ціни Exit Liquidity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Exit Liquidity до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000116805603410914-12,50%
30 днів$ -0,0001747298-21,38%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Exit Liquidity (RETAIL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Exit Liquidity (USD)

Скільки коштуватиме Exit Liquidity (RETAIL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Exit Liquidity (RETAIL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Exit Liquidity.

Перегляньте прогноз ціни Exit Liquidity вже зараз!

RETAIL до місцевих валют

Токеноміка Exit Liquidity (RETAIL)

Розуміння токеноміки Exit Liquidity (RETAIL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RETAIL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Exit Liquidity (RETAIL)

Скільки сьогодні коштує Exit Liquidity (RETAIL)?
Актуальна ціна RETAIL у USD становить 0,00081711 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RETAIL до USD?
Поточна ціна RETAIL до USD — $ 0,00081711. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Exit Liquidity?
Ринкова капіталізація RETAIL — $ 817,11K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RETAIL?
Циркуляційна пропозиція RETAIL — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RETAIL?
RETAIL досяг історичної максимальної ціни у 0,00168409 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RETAIL?
Історична мінімальна ціна RETAIL становила 0,0004403 USD.
Який обсяг торгівлі RETAIL?
Актуальний обсяг торгівлі RETAIL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RETAIL цього року?
RETAIL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RETAIL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:18 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.