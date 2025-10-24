Інформація щодо ціни Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00077467 $ 0,00077467 $ 0,00077467 Мін. за 24 год $ 0,00096086 $ 0,00096086 $ 0,00096086 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00077467$ 0,00077467 $ 0,00077467 Макс. за 24 год $ 0,00096086$ 0,00096086 $ 0,00096086 Рекордний максимум $ 0,00168409$ 0,00168409 $ 0,00168409 Найнижча ціна $ 0,0004403$ 0,0004403 $ 0,0004403 Зміна ціни (за 1 год) -1,28% Зміна ціни (1 дн.) -12,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,67%

Актуальна ціна Exit Liquidity (RETAIL) становить $0,00081711. За останні 24 години RETAIL торгувався між мінімумом у $ 0,00077467 і максимумом у $ 0,00096086, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RETAIL становить $ 0,00168409, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0004403.

Що стосується короткострокових результатів, то RETAIL змінився на -1,28% за останню годину, -12,50% за 24 години та на -26,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Exit Liquidity (RETAIL)

Ринкова капіталізація $ 817,11K$ 817,11K $ 817,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 817,11K$ 817,11K $ 817,11K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 992 863,526202 999 992 863,526202 999 992 863,526202

Поточна ринкова капіталізація Exit Liquidity — $ 817,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RETAIL — 999,99M, зі загальною пропозицією 999992863.526202. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 817,11K.