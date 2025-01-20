Ціна EXIT Designer Token (EXIT)
Поточна ціна EXIT Designer Token (EXIT) сьогодні становить 2.98 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EXIT Designer Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.59K USD
- зміна ціни EXIT Designer Token протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EXIT Designer Token до USD становила $ +0.00618454.
За останні 30 днів зміна ціни EXIT Designer Token до USD становила $ +0.0838738880.
За останні 60 днів зміна ціни EXIT Designer Token до USD становила $ +0.0993353200.
За останні 90 днів зміна ціни EXIT Designer Token до USD становила $ +0.0064525007546896.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00618454
|+0.21%
|30 днів
|$ +0.0838738880
|+2.81%
|60 днів
|$ +0.0993353200
|+3.33%
|90 днів
|$ +0.0064525007546896
|+0.22%
Останній аналіз цін EXIT Designer Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+0.21%
-0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EXIT Designer Token is a pioneering cryptocurrency that bridges digital assets with physical luxury goods. Built on the Binance Smart Chain, EXIT enables seamless conversion of popular cryptocurrencies into EXIT tokens, which can be used to purchase luxury items on the designermall.io marketplace. The platform offers over 1200 SKUs across fashion, wellness, and accessories, ensuring secure transactions, verified ownership, and an exclusive shopping experience without the need for fiat conversion.
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