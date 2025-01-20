Сьогоднішня ціна EXIT Designer Token (EXIT)

Поточна ціна EXIT Designer Token (EXIT) сьогодні становить 2.98 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EXIT Designer Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.59K USD

- зміна ціни EXIT Designer Token протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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