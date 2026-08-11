Сьогоднішня ціна Exiom

Поточна ціна Exiom (XEQM) сьогодні становить $ 0.01603338, зі зміною 0.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEQM до USD становить $ 0.01603338 за XEQM.

Exiom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,476,446, з циркуляційною пропозицією у 279.20M XEQM. Протягом останніх 24 годин XEQM торгувався між $ 0.01564584 (мінімум) та $ 0.01630622 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04690991, тоді як історичний мінімум — $ 0.00711336.

У короткостроковій динаміці XEQM змінився на -0.04% за останню годину та на -5.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.88K.

Ринкова інформація щодо Exiom (XEQM)

Ринкова капіталізація $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Обсяг (за 24 год) $ 2.88K$ 2.88K $ 2.88K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Циркуляційне постачання 279.20M 279.20M 279.20M Загальна пропозиція 279,204,307.0 279,204,307.0 279,204,307.0

Поточна ринкова капіталізація Exiom — $ 4.48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.88K. Циркуляційна пропозиція XEQM — 279.20M, зі загальною пропозицією 279204307.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.48M.