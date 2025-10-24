Інформація щодо ціни Exim (EXIM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,09483 $ 0,09483 $ 0,09483 Мін. за 24 год $ 0,101218 $ 0,101218 $ 0,101218 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,09483$ 0,09483 $ 0,09483 Макс. за 24 год $ 0,101218$ 0,101218 $ 0,101218 Рекордний максимум $ 0,125048$ 0,125048 $ 0,125048 Найнижча ціна $ 0,070503$ 0,070503 $ 0,070503 Зміна ціни (за 1 год) -0,42% Зміна ціни (1 дн.) -3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,51%

Актуальна ціна Exim (EXIM) становить $0,095011. За останні 24 години EXIM торгувався між мінімумом у $ 0,09483 і максимумом у $ 0,101218, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EXIM становить $ 0,125048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,070503.

Що стосується короткострокових результатів, то EXIM змінився на -0,42% за останню годину, -3,30% за 24 години та на -11,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Exim (EXIM)

Ринкова капіталізація $ 128,69K$ 128,69K $ 128,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,35M$ 21,35M $ 21,35M Циркуляційне постачання 1,35M 1,35M 1,35M Загальна пропозиція 224 763 629,073 224 763 629,073 224 763 629,073

Поточна ринкова капіталізація Exim — $ 128,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EXIM — 1,35M, зі загальною пропозицією 224763629.073. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,35M.