Актуальна ціна Exim сьогодні становить 0,095011 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EXIM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EXIM на MEXC вже зараз.

Логотип Exim

Ціна Exim (EXIM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EXIM до USD:

$0,095011
-3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Exim (EXIM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Exim (EXIM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,09483
Мін. за 24 год
$ 0,101218
Макс. за 24 год

$ 0,09483
$ 0,101218
$ 0,125048
$ 0,070503
-0,42%

-3,30%

-11,51%

-11,51%

Актуальна ціна Exim (EXIM) становить $0,095011. За останні 24 години EXIM торгувався між мінімумом у $ 0,09483 і максимумом у $ 0,101218, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EXIM становить $ 0,125048, тоді як його історичний мінімум — $ 0,070503.

Що стосується короткострокових результатів, то EXIM змінився на -0,42% за останню годину, -3,30% за 24 години та на -11,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Exim (EXIM)

$ 128,69K
--
$ 21,35M
1,35M
224 763 629,073
Поточна ринкова капіталізація Exim — $ 128,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EXIM — 1,35M, зі загальною пропозицією 224763629.073. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,35M.

Історія ціни Exim (EXIM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Exim до USD становила $ -0,00325035767261996.
За останні 30 днів зміна ціни Exim до USD становила $ -0,0102062716.
За останні 60 днів зміна ціни Exim до USD становила $ -0,0062050733.
За останні 90 днів зміна ціни Exim до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00325035767261996-3,30%
30 днів$ -0,0102062716-10,74%
60 днів$ -0,0062050733-6,53%
90 днів$ 0--

Що таке Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

Прогноз ціни Exim (USD)

Скільки коштуватиме Exim (EXIM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Exim (EXIM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Exim.

Перегляньте прогноз ціни Exim вже зараз!

EXIM до місцевих валют

Токеноміка Exim (EXIM)

Розуміння токеноміки Exim (EXIM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EXIM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Exim (EXIM)

Скільки сьогодні коштує Exim (EXIM)?
Актуальна ціна EXIM у USD становить 0,095011 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EXIM до USD?
Поточна ціна EXIM до USD — $ 0,095011. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Exim?
Ринкова капіталізація EXIM — $ 128,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EXIM?
Циркуляційна пропозиція EXIM — 1,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EXIM?
EXIM досяг історичної максимальної ціни у 0,125048 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EXIM?
Історична мінімальна ціна EXIM становила 0,070503 USD.
Який обсяг торгівлі EXIM?
Актуальний обсяг торгівлі EXIM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EXIM цього року?
EXIM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EXIM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:10 (UTC+8)

